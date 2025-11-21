台南資訊月 智霸AI科技展體驗創研應用

一一四台南資訊月智霸ＡＩ科技展二十一日登場。（市府提供）

記者盧萍珊∕歸仁報導

一一四台南資訊月智霸ＡＩ科技展廿一日在大台南會展中心開幕，現場有最新熱門科技產品與應用展示，展現台南科技成果。

今年市府主題館共有八個局處參展，經發局展出「ＳＢＩＲ創新研發成果」，涵蓋低碳節能、數位轉型、金屬機械、民生化工、運動與健康、創新服務，執行績優成果包含低碳製程的塑膠色母粒、回收再利用研磨絨盤、餅皮自動產線系統、新能源車變速箱、無人化拉釘設備、生質碳黑母粒、上肢復健系統、無盲區運動光學眼鏡、產品減碳技術及服務業數位化創新商業模式等。

交通局推出「ＡＩ影像辨識智慧交通管理系統—路廊智慧動態號誌」，運用ＡＩ與大數據技術即時調整號誌，提升通行效率與行車安全，打造更智慧的交通環境；環保局推出「ＩＯＴ空品感測物聯網」及「聲音照相科技執法」，以物聯網與ＡＩ監測空氣與噪音，提升環境管理效能，推動智慧永續城市發展。

副市長趙卿惠表示，今年以「智霸ＡＩ科技展」為主題，展現台南在智慧城市建設與ＡＩ應用上的成果，使科技創新與台南歷史文化底蘊相互融合，呈現出傳統與現代共榮並進的城市風貌。

台南市電腦商業同業公會理事長許晉瑜表示，今年展區還有國家中山科學研究院國防主題館、工業技術研究院資安主題館等，週末還有「智霸ＡＩ科技防詐騙趴趴走」健走活動與摸彩抽獎。