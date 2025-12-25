台南購物節今抽出逾80萬好禮 黃偉哲宣布下月再加碼10萬元





2025台南購物節持續掀起消費熱潮，吸引民眾走入商圈、市集與在地店家，截至目前累積登錄金額已突破45億元。市府經濟發展局25日舉辦台南購物節「好禮月月抽」第2次抽獎活動，由台南市長黃偉哲與貴賓共同抽出多位幸運得主，獎項包含智慧電車、現金8萬元及多項實用家電，總價值超過新臺幣80萬元。黃偉哲也宣布下次抽獎將再加碼10萬元好禮，呼籲民眾把握機會來台南消費抽大獎。

黃偉哲表示，台南購物節不僅是一項抽獎活動，更是帶動城市消費、支持在地店家的重要引擎。截至目前為止，登錄金額已較去年同期成長逾三成，顯示市民朋友願意把消費留在台南，也展現台南作為國人旅遊首選城市的吸引力。

黃偉哲說，購物節不只抽獎品項豐富還隨時可能加碼，下一次的抽獎市府預計再加碼10萬元，因此獎項只有可能越來越多，建議民眾來台南購物節一買再買、一抽再抽。抽獎活動將一直持續到明（2026）年3月1日，歡迎大家把握跨年、春節、情人節等各大節日，來台南購物節消費拚大獎。

經濟發展局長張婷媛表示，耶誕及跨年期間活動密集、人流集中，市府透過台南購物節整合抽獎機制、商圈與市集資源，形成跨場域的消費串聯效果。購物節不僅刺激單次消費，更透過數位登錄機制引導民眾持續參與，鼓勵在不同商圈與場域間回訪消費，讓人潮由活動現場延伸至周邊店家，進一步放大整體經濟效益。同時，透過系統化的活動設計與資料回饋，市府得以掌握消費動向，作為後續優化商圈輔導與活動規劃的重要參考，展現以活動帶動城市消費循環、推動在地經濟長期發展的政策成果。

經濟發展局指出，台南購物節親子主題活動將於1月4日在南紡購物中心接力登場，後續還有多場結合消費、娛樂與節慶氛圍的精彩活動陸續推出，邀請民眾持續關注「台南購物節」臉書粉絲專頁與活動官網，一起在台南安心消費、歡喜迎新年。

