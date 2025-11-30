台南購物節抽獎活動! 送80萬獎品.加碼"週週抽"刺激買氣

南部中心／廖錦雄、蘇晟維 台南報導

為了鼓勵大家多到台南消費，台南市府從10月20日起到明年3月1日，舉辦台南購物節活動，民眾只要消費滿50元，就可以上網登錄獲得一次的抽獎機會，30日下午，台南市長黃偉哲親自為購物節第一次的月月抽抽獎，送出超過80萬元的獎品，更加碼宣布推出週週抽的活動，刺激買氣。

台南購物節抽獎活動！ 送80萬獎品加碼「週週抽」刺激買氣

台南購物節30日舉辦第一次的月月抽活動。（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲親自按下按鈕，為2025年台南購物節第一次的好禮月月抽揭開序幕，也透過彩球機抽出今年度台南購物節的第一批大獎的幸運得主，2025年台南購物節推出一個月以來，活動參與度超乎預期，登錄金額與會員數，持續成長，只要消費滿50元，就可以獲得一次的抽獎機會，光是第一次的月月抽就送出包括現金、電動機車、家電及飯店住宿卷等，價值超過80萬元的獎項，黃偉哲還現場宣布，自12月起將推出週週抽的活動，每週二都有價值超過10萬元的獎品，要送給參加民眾。

台南市長黃偉哲表示，「我們購物節今年不僅是月月抽，我們每個禮拜都抽一次，所以還有加碼週週抽，從即日起到明年3月1日，來台南消費，你看你拿到統一發票，還可以統一發票抽獎，你參加各地的年貨大街，年貨大街本身有獎品，你參加這個購物節，同時你登錄起來，所以一個消費憑證，可以三重抽獎的機會，那台南購物節每週都有獎品，每週都有抽獎，所以抽獎機會多，中獎機會大，只要50元以上，就可以來登錄取得一組號碼」獎品加碼再加碼，就是希望大家到台南多消費，上網登錄發票、收據，或直接綁定載具，就可以參與抽獎，一起用行動，活絡購物節的經濟效益。

原文出處：台南購物節抽獎活動！ 送80萬獎品加碼「週週抽」刺激買氣

