台南購物節推傳統市場年菜 消費可抽2萬加菜金

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府舉辦台南購物節，針對農曆年檔期推廣傳統市場特色年菜，市長黃偉哲今天宣布推出加碼抽獎活動，活動期間至台南公有零售市場消費，有機會抽中新台幣2萬元加菜金。

台南市政府在南紡購物中心舉辦台南購物節1月首場主題活動，以傳統市場年菜推廣為主軸，結合市集展售與互動活動，提前為農曆春節暖身。

黃偉哲致詞表示，傳統市場是台南最富有人情味的地方之一，年菜更是家家戶戶過年餐桌上的靈魂主角，不論是市場的傳統好滋味，還是飯店推出的精緻年菜，各有特色，民眾可多到市場逛逛與採買，除了感受年節氛圍，還可參加台南購物節抽獎，開心迎新年。

黃偉哲說，台南購物節買氣持續升溫，消費登錄金額至今已突破50億元，市府特別結合數位行銷券推出加碼抽獎活動，只要在活動期間至台南公有零售市場消費，有機會於1月29日抽中「2萬元加菜金」。

台南市經濟發展局提供資料指出，市府將持續透過台南購物節整合市場、商圈與大型活動，帶動整體消費動能，23日至25日將在永康舉辦台南眷村年貨嘉年華，匯集眷村特色美食與年節商品，2月10日至15日新化年貨大街接力登場，民眾辦年貨、買伴手禮，同樣可以參加台南購物節抽獎。（編輯：管中維）1150104