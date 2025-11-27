台南購物節月月抽登場 電車、萬元現金好禮等你拿

台南購物節開跑至今熱度持續攀升，累計登錄消費金額逼近30億元，成為年底最受矚目的城市消費活動。今年首場「好禮月月抽」將於11月30日下午在新光三越新天地舉行，並同步於台南購物節粉絲專頁直播，總獎項價值超過80萬元，預料將再掀一波參與熱潮。

圖說：台南購物節11月30日舉辦首場「好禮月月抽」，祭出宏佳騰智慧電車與8萬元現金等超過80萬元好禮，吸引民眾踴躍參與。(圖片來源/台南市經發局提供 )

台南市長黃偉哲指出，購物節從11月一路加碼到明年3月，共舉辦五場月月抽，月月都讓市民有機會把大獎帶回家。本次首場抽獎中最受關注的獎項，包括市值12 萬4,980 元的宏佳騰智慧電車，以及最高8萬元的現金獎，另外還有吸睛度滿滿的家電好禮，十分實用。

廣告 廣告

經發局長張婷媛補充，今年購物節推出「舊會員回娘家」專屬抽獎，只要是既有會員即可參加，將同步於首場抽獎活動中抽出iPhone手機與萬元級的神祕大禮包。若在11月29日前加入購物節會員，還能再多獲一次抽獎機會，等於加倍中獎機率。市府鼓勵民眾把握年底採購需求，在台南消費、並記得登錄消費金額，即可多重參加抽獎。一起支持在地商圈與店家，共同打造充滿幸福感的消費城市。

更多活動資訊請見：台南購物節官網：https://tainanshopping.tw/ 台南購物節粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanshop

更多品觀點報導

網紅賓賓哥未經學校同意開直播！家長氣炸 校長急上台喊卡

從聖誕熱到跨年 黃偉哲攜F.F.O公布「2026台南好YOUNG」6週活動

