台南購物節消費金額破45億 「好禮月月抽」再加碼送10萬元

台南市府人氣吉祥物，炒熱台南購物節抽獎氣氛。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕2025台南購物節掀起民眾消費熱潮，至今累積登錄金額突破45億元。台南市經濟發展局今(25日)在新營民治市民廣場舉辦「好禮月月抽」第2次抽獎活動，由市長黃偉哲與來賓共同抽出3輛智慧電車、現金8萬元及多項實用家電，總值超過80萬元，黃偉哲宣布下次抽獎將再加碼10萬元好禮，呼籲民眾把握機會來台南消費抽大獎。

黃偉哲表示，台南購物節帶動城市消費，截至目前為止，登錄金額已較去年同期成長逾3成，抽獎序號高達5400萬個，顯示市民願意把消費留在台南，也展現台南作為國旅首選城市的吸引力。

廣告 廣告

黃偉哲也說，購物節不只抽獎品項豐富，還隨時可能加碼，下一次的抽獎將再加碼送出10萬元，獎項只有可能越來越多，購物節明年1月4日將在南紡購物中心接力舉辦親子主題活動，抽獎活動將一直持續到明年3月1日，歡迎全國民眾把握跨年、春節、元宵、情人節，來台南購物節消費拚大獎。

今天抽獎活動還請來新營高中流行舞蹈社、夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔及魚頭君等人氣吉祥物炒熱氣氛，私立哈佛幼兒園小朋友也帶來童趣十足的演出，並由在地藝人禾羽Kimi獻唱，陪伴市民歡度耶誕佳節。

南市經發局局長張婷媛表示，購物節刺激、鼓勵民眾在不同商圈、市集、賣場消費，希望讓人潮也延伸至周邊店家，放大整體經濟效益，掌握消費動向也能作為未來優化商圈輔導，與活動規劃的重要參考，帶動城市經濟長期發展。

2025台南購物節累積消費登錄金額突破45億元，今天舉辦「好禮月月抽」第2次抽獎活動。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

