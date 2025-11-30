台南購物節首場「好禮月月抽」開獎 12月起再加碼「週週抽」

台南購物節首場「好禮月月抽」共抽出逾80萬元獎項。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南購物節今日辦理首場「好禮月月抽」抽獎活動，登錄金額截至目前已逼近30億元！市長黃偉哲宣布加碼，自12月起連續10週推出「週週抽」，於每週二抽出智慧電車及現金獎等價值超過10萬元多項好禮。

今首場「好禮月月抽」共抽出逾80萬元獎項，有宏佳騰智慧電車、聲寶電視、8萬元現金、電動自行車及飯店住宿券等。活動現場設置台南購物節推廣攤位，當天憑台南消費發票滿500元(發票可回溯至7/1)送限量爆米花；加入台南購物節會員並填寫問券即贈送可愛造型原子筆；現場拍照打卡留言，即可獲得限量的潮流〔臺〕味茄芷袋，參與民眾直呼超好康。

黃偉哲表示，台南購物節深受市民、店家與商圈支持，獎項豐富，盼透過「週週抽」加碼活動，吸引更多人到台南消費，共同活絡地方經濟，同時提醒，民眾凡消費累積滿50元即可獲得1次抽獎機會．籲民眾務必登錄並善用LINE綁定載具功能。

經發局長張婷媛表示，民眾前往台南各公有零售市場、夜市或台南購物節合作的活動市集時，可直接掃描攤位上台南購物節數位行銷券QR Code，即可將消費金額同步登錄至抽獎系統，提高使用便利性。此外，透過掃描數位行銷券，不僅讓市民更容易參與抽獎，也鼓勵更多攤商加入活動行列，有助於整合市場、夜市及活動市集資源，擴大整體經濟效益。

張婷媛說，市府後續將持續與市集合作辦理行銷推廣活動，讓民眾逛市集、品嚐美食的同時，也能輕鬆使用數位行銷券、累積抽獎資格，享受更有感的消費回饋。

不只月月抽，市長黃偉哲宣布加碼，自12月起連續10週推出「週週抽」。(記者王姝琇攝)

首場「好禮月月抽」透過新婚的市議員李宗霖(右2)抽出部分幸運得主。(記者王姝琇攝)

