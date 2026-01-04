台南購物節"推廣傳統市場年菜" 黃偉哲親自到場推薦

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南購物節1月首場主題活動登場，以傳統市場年菜推廣為主軸，結合市集展售與互動活動，提前為農曆春節暖身。市長黃偉哲親自到場推薦，還驚喜宣布登錄消費金額，已經突破50億，再加碼兩萬元的加菜金，讓到公有市場消費的民眾，加碼抽好禮！





農曆春前暖身！ 台南購物節「推廣傳統市場年菜」

今年台南購物節，登錄消費金額已經突破50億，相比去年成長四成！（圖／民視新聞）





來自台南仁德市場的外帶年菜組合，還有多家飯店業者，精心推出的特色年菜，台南市長黃偉哲，邀請市民朋友以實際行動，支持在地市場，還可以把澎湃又充滿人情味的年味，一次帶回家。

台南市長黃偉哲表示：「登錄金額已經實打實的，一筆一筆的加起來，已經超過50億了，市長要再加一些市長獎，增加兩萬塊的市長獎來抽獎。」

今年台南購物節，登錄消費金額已經突破50億，相比去年成長四成，而且月月抽好禮，不斷帶動整體消費動能。





台南購物節活動，多款市場年菜組合，讓民眾一次看，一次選，輕鬆完成過年採買！（圖／民視新聞）









台南市經發局長張婷媛說：「與去年同期來比較的話，已經多出了十幾億，也就是說今年登錄的活動，比去年還要熱絡。」

連帶台南各式伴手禮的業績，也比往年增加了四成左右。

台南市伴手禮協會理事長張慶鐘表示：「業績也將近成長40%，所以大家很衝，那50塊就可以登錄。」

活動現場還設有熱鬧市集，集結台南傳統市場的人氣攤商，以及年節美食，並同步展示多款市場年菜組合，讓民眾一次看，一次選，輕鬆完成過年採買，而且在現場或活動期間消費，並完成台南購物節發票登錄，還有機會把豐富好禮跟大獎帶回家。萌翻眾人的台南購物節吉祥物，「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，也現身與民眾同樂，帶動現場歡笑聲不斷，熱鬧滾滾。





