"台南購物節"舉辦好禮月月抽 家電.智慧電車總價值逾80萬

2025台南購物節截至目前累積登錄金額已突破45億元，台南市政府耶誕節這天舉辦「好禮月月抽」第2次抽獎活動，獎項包含各種家電、智慧電車，還有現金8萬元，總價值超過新臺幣80萬元。黃偉哲也宣布，下次抽獎將再加碼10萬元，呼籲民眾把握機會，一起到來台南消費抽大獎。

夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔還有魚頭君等吉祥物齊聚熱舞，用超萌舞蹈為活動揭開序幕。（圖／民視新聞）

溫馨熱鬧的耶誕氛圍中，夜奇鴨、菜奇鴨、菜籃仔還有魚頭君等吉祥物齊聚熱舞，用超萌舞蹈為活動揭開序幕。幼兒園小朋友帶來童趣十足的演出，還有高中流行舞蹈社的動感熱舞，更有台南在地藝人Kimi獻唱，以溫暖歌聲陪伴市民歡度耶誕佳節。2025台南購物節持續掀起消費熱潮，截至目前為止，累積登錄金額已突破44億元。市府在耶誕節當天舉辦「好禮月月抽」第2次抽獎活動，由市長黃偉哲帶頭，共同抽出多位幸運得主。

台南市長黃偉表示下次的抽獎會加碼10萬元，說獎項只會越來越多。（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲表示，這次從10月開始到現在12月，兩個多月以來就已經有五千四百多萬個抽獎號碼，消費金額已經達到44億，下次的抽獎我們會加碼10萬元，所以說獎項只會越來越多，一直到明年的3月份。台南購物節第二次抽獎的獎項包含各種家電、智慧電車，還有現金8萬元，總價值超過新臺幣80萬元。黃偉哲也透露，購物節不只獎項豐富，還隨時可能加碼，活動將持續到2026年3月1日，邀請大家一起到台南，消費拚大獎。

