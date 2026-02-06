台南走春必收！鹽水賞月津港燈節、開運秘境麻將廟求錢母

結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶的「月津港燈節」邁入第16週年，於2月7日起在鹽水月津港親水公園夢幻登場，來自台灣、日本及韓國等地藝術家以水域、巷弄為舞台，透過光、霧、聲音與互動裝置詮釋地方記憶。適逢春節與元宵期間，台南觀旅局邀請民眾晚上賞燈節、白天拜財神，造訪鹽水的開運求財秘境鹽水大眾廟求錢母，讓新的一年好運旺旺來！

今年的月津港燈節將從2月7日展演到3月8日。（圖片來源：妮可魯）

█ 月津港燈節 欣賞夜間光藝術之美

對於台南鹽水小鎮的想像，曾經停留在漫天蜂炮瘋炸的喧嘩，直到邂逅「月津港燈節」才發現鹽水的另一種面貌，藝術家們運用光藝術與科技媒材在月津港親水公園水域創作，60組作品有的浮於水上，有的架設在橋樑及水岸，構築出一場橫跨地景、歷史與文化的沉浸式藝術體驗。

藝術家透過各種媒材構築出靜謐浪漫的燈節氛圍。（圖片來源：妮可魯）

都市藝術工作室＿浮光流雲。（圖片來源：台南觀旅局）

有肩膀工作室＿海上的煙火。（圖片來源：台南觀旅局）

禹禹藝術工作室＿飄落一片光景。（圖片來源：台南觀旅局）

「一府、二鹿、三艋舺、四月津」古諺描繪鹽水月津港在清乾隆、嘉慶年間曾經的繁華，這座熱鬧的港埠在淤積沒落後，一度縮減成排水溝渠，直到透過燈節藝術重生。

月津港燈節不像傳統燈節有具象的主燈、燈籠，而是留給觀者更多想像與思考的空間，有時透過作品看另一座作品，交疊映照之間會發現另一種激盪匯聚的美，就像是漫步在一座戶外的藝術展館，欣賞鹽水的歷史文化如何透過當代藝術語彙被重新詮釋。

【info】

★月津港燈節

地點：台南鹽水月津港親水公園

日期：2026年2月7日～3月8日，每晚17:30~23:30（3/3元宵節延長至02:00）

交通：搭乘台鐵至新營火車站，站前搭乘公車在「鹽水」站或「橋南老街」站下車。

漫步在月津港水域，尋找作品最心動的角度。（圖片來源：妮可魯）

丁建中＿蟄伏III - 水月。（圖片來源：台南觀旅局）

張方禹＿浸漬的( )線 - Upside Down v25。（圖片來源：台南觀旅局）

有用主張＿永動的瞬間。（圖片來源：台南觀旅局）

█ 麻將蓋的財神廟求開運錢母

鹽水舊名「月津」，因船舶往來的水道酷似彎月而得名，福建、廈門等地的商船停泊在月津港，商賈與行人便在岸邊「聚波亭」歇腳，如今這裡成為鹽水大眾廟的所在地，見證往昔繁華歲月。

鹽水大眾廟是當地信仰中心。（圖片來源：妮可魯）

供奉土地公的大眾廟是當地的信仰中心，新春期間熱鬧非凡，尤其是廟裡有一座1680顆麻將牌砌成的廟中廟，供奉武財神趙公明。據說這座麻將廟特別靈驗，邊摸麻將廟、邊唸著開運順口溜「摸厝角賺錢穩當當，摸厝尾年頭賺到年尾，摸厝腳賺錢呷袂乾，摸乎完代代子孫出狀元」，把名片放進麻將廟裡求事業順利、找到好工作，並將香油錢換得的「錢母」置入開運招財符內，在財神爐上方順時光過爐三圈，即可財運好運攏總來。

有廟中廟之稱的麻將廟，是隱藏版求財小廟。（圖片來源：妮可魯）

把求得的錢母放在錢包隨身攜帶，可招來財氣好運。（圖片來源：妮可魯）

欣賞夜間燈會之前，還可順道品嚐在地美食鹽水意麵。（圖片來源：妮可魯）

█ 穿行鹽水巷弄欣賞「月之美術館」

以「鹽水就是一座美術館」的概念，月津港燈節的展演領域不僅是水岸，而是延伸蔓延到鹽水街區巷弄，「月之美術館 2025漫月美行動」以彩繪燈籠掛滿廣濟宮王爺廟廟埕前整條巷子，12件常設作品之外，今年加入7件全新創作，引領人們走進鹽水日常。

王爺廟巷_禹禹藝術X居民共創-點亮有天。（圖片來源：台南觀旅局）

曾參與「瀨戶內國際藝術祭」的日本藝術家栗林隆首次來台創作，帶來《塩水の樹》「樹」系列藝術裝置作品；台灣地景創作藝術家王振瑋以連成巷為舞台，利用老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩豐富的《記憶的流動》，還有藝術家石孟鑫在魚鱗巷的《路燈樹》等，透過裝置藝術描繪土地的能量、歷史與記憶。

修德拜亭 _ 塩水的樹-栗林隆。（圖片來源：台南觀旅局）

連成巷_王振瑋-記憶的流動。（圖片來源：台南觀旅局）

魚鱗巷_石孟鑫-路燈樹。（圖片來源：台南觀旅局）

撰文、攝影/ 妮可魯