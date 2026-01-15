台南走春新玩法！用雙腳感受台南年味，春節散步導覽加開登場！



台南散步導覽-五條港舊城漫遊星光線

【旅遊經 洪書瑱報導】



春節「走春」，是台灣華人在農曆新年重要的習俗之一，這不僅僅是「出門散步」，也能藉由「社交」與「拜年」，來維繫親朋好友的感情，而「走春」背後蘊含了深厚的台語諧音文化與開運意義，走春顧名思義有台語越走越春之意，其「春」與台語「有餘」的音相同，是祈求新的一年財富、糧食、福氣都有剩餘、衣食無虞的吉祥寓意，當然也有「行」大運之意。想到台南「走春」嗎？不妨參與深受民眾喜愛「台南散步導覽」，台南散步導覽春節不間斷！迎接115(2026)年農曆春節連續假期，台南觀旅局表示，12條免費定時導覽路線於2月14日至2月22日春節期間加開31梯次，共計63梯次，除了2/16(除夕)之外，皆有梯次可報名。路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等觀光熱區，民眾不僅能走春，還能用雙腳漫步巷弄，展開輕鬆又深度的城市小旅行。

台南散步導覽，行程約2小時，全程由專業解說員帶領，穿梭古街巷弄，深入認識府城歷史、古蹟建築及在地生活文化。春節期間加開梯次，可讓返鄉民眾及外地旅客以不同方式走讀台南，感受城市的人情味。而春節期間加開梯次的導覽路線主題多元，包括：歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉及特色生活場域，每條路線各具特色，適合親子、全家或朋友同行，讓民眾在走春之餘深入體驗台南的文化底蘊。









台南散步導覽-府城歷史散步孔廟線







台南散步導覽-府城藝文踅街趣







台南散步導覽-五條港舊城漫遊日光線





台南觀旅局表示，各梯次名額有限，部分熱門路線可能快速額滿，活動前兩周即開放網路報名，建議民眾提前規劃，春節期間各路線解說時間及服務梯次資訊，可參考「115年春節免費定時導覽解說梯次彙整表」，或至台南旅遊網「台南散步導覽」頁面查詢各路線介紹及網路預約報名（https://www.twtainan.net/zh-tw/statics/tainan-walking-tour/）。另亦有「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓.探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽路線，欲參與的民眾，在春節期間免費預約導覽，於活動前15天預約，以利媒合導覽老師。

春節走春好去處，到台南用雙腳走讀府城巷弄，感受台南獨有的年味與城市故事。





以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供



