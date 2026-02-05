台南走春送微繪本 逛景點還能寫下新年願望

〔記者洪瑞琴／台南報導〕來台南走春，不只拍照、吃美食，還能帶回1份新年紀念。南市推出「馬年靈感奔馳微繪本」，只在過年期間、指定景點限量發送，讓民眾邊走春、邊寫下屬於自己的新年心願。

南市攜手公益社會團體越圖力國際學會，邀請國際知名故事大師大衛．卡利(Davide Cali)與台南出身的繪本創作者朱品璇跨國合作，打造這份專屬於台南行春的限量紀念。微繪本的一面，由大衛．卡利寫下充滿想像力的短篇文字，再由朱品璇以溫柔細膩的插畫承接故事情感，為畫面注入光亮與餘韻。

另一面則特別留白，邀請民眾寫下新年願望、畫畫或留下想對自己說的一句話。動筆的那一刻，微繪本就成為專屬於自己的新年小物，也是不少家庭親子一起完成的行春樂趣。

國際故事大師大衛．卡利(Davide Cali)，作品翻譯超過30種語言，其代表作如《這裡不歡迎大象》、《小瓢蟲找新家》等，深受不同年齡層讀者喜愛。朱品璇則是台灣原創繪本創作者，成長於台南的她，其作品《我的頭頂長了一朵香菇》以幽默而不失溫度的敘事，描繪自我認同與內在情緒的細膩變化。

活動於2月17日至20日(初一至初四)登場，發送地點包括安平古堡、億載金城、山上水道花園博物館、左鎮化石館、南瀛天文館、水交社文化園區、赤崁樓、蕭壠文化園區及總爺藝文中心等人氣行春景點，每場次限量50份，送完為止。

文化局長黃雅玲表示，這次活動結合國際創作者的故事視角與台南在地藝術能量，也鼓勵民眾親手書寫、動腦想像，將「閱讀」轉化為一種可以參與、可以留下記憶的文化體驗。

