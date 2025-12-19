台南超商沒極限！賽車、太鼓達人搬進門 永大路掀「大店」戰火

台南超商沒極限！整排夾娃娃機、賽車、太鼓達人直搬進門，永大路掀「大型店」戰火。（圖／TVBS）

超商品牌在台南推出創新經營模式。台南東橋重劃區新開的超商不僅設有整排夾娃娃機，還引進太鼓達人和賽車等遊戲機台，甚至提供扭蛋和動漫小卡收集服務。另一家大型超商則推出豐富的IP商品和K-POP周邊。同時，台南永康區永大路上陸續出現各種大型店面，包括數百坪的服裝店和大型五金行，為當地民眾和遊客提供多元化的消費選擇。

台南超商正以創新服務模式吸引年輕客群。在東橋重劃區新開的超商中，除了傳統的夾娃娃機，還引進了扭蛋機、太鼓達人和賽車遊戲等娛樂設施。消費者可以在超商內化身賽車手，體驗刺激的賽車遊戲，同時也有適合親子同樂的打鼓遊戲，增添不少童趣元素。

台南的超商裡面，竟然有大型賽車機台，讓民眾相當驚奇。（圖／TVBS）

一位前來體驗的民眾表示，這些新增的娛樂設施會增加一點想來的動力，她是看到介紹後特別前來參觀。這種創新的經營模式也為店員帶來新的挑戰，他們需要學習更多技能來協助顧客。

這家超商的娃娃機台也別具特色，消費者可以夾布丁空盒換取實際的布丁，或是夾取咖啡杯來兌換美式咖啡或拿鐵。只需花費10元就能獲得小確幸，吸引許多民眾前來嘗試。此外，店內還提供動漫小卡抽取服務，豐富多元的服務內容幾乎應有盡有。

在台南另一家大型超商，除了提供各種IP商品外，甚至連其他超商少見的K-POP專輯都有販售。店內陳列著韓國人氣文創矮袋鼠產品，並提供至少數十種IP商品，從漫威系列到迪士尼系列一應俱全，最令人驚訝的是還能買到K-POP周邊商品。

超商內還有數十種IP商品，搶攻年輕客群。(圖/TVBS)

一位消費者分享，這裡的種類比較多，有小孩喜歡的東西，還有遊戲機台和各種食品，甚至有團購商品。另一位顧客則提到，店內多了很多盲盒和蔬菜類商品，並坦言自己基本上是為了購買IP周邊而來。

除了超商的創新，台南永康區的永大路上也出現了多家大型店面。當地有一家數百坪的服裝店，業者還提供上百格的停車位供顧客使用。對面則有一家超大型五金行。這些大型店面的出現，為前往台南的民眾提供了更多元化的消費選擇。

