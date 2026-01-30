台南超夯草莓冰開賣 民眾清晨6點吹冷風搶排

冬季限定草莓牛乳冰。（圖／東森新聞）





台南超強排隊冰店，29號開賣冬季限定草莓牛乳冰，堆成小山高的冰外放滿了草莓，還淋上煉乳，再加上一顆布丁，一盤195元，光看就是視覺享受，更別說有多好吃了，雖然中午才開賣，第二天不到清晨六點就排長龍，老闆只好提早到七點多發號碼排，讓晚到的民眾只能撲空。

這一盤冰堆的有小山高，紅通通的大顆草莓堆滿冰上，老闆淋上大匙的煉乳，再淋上草莓醬，最後還放上一顆布丁，一盤只要195元，這就是台南超強排隊名店的草莓牛乳冰，也因為限定冬季開賣的草莓冰，實在太有名，29日中午十二點開賣，早上快九點號碼牌就被領光了，消息傳出30日清晨不到六點，門口就排起長龍，擋到旁邊店家，業者七點多趕快跑來發號碼牌。

廣告 廣告

周邊店家：「他們早上都會提早來排，由店面對由店面，排到廟口那邊去排那麼遠。」

冰店業者vs.撲空民眾：「早上這裡已經繞一圈，（已經領號碼牌了）對領完了，（已經發60幾張出去了），真的假的，（7點多發60幾張，所以你可能吃不到，沒有了），我吃不到，（除非你早上7點先來這邊排），所以他們IG上面才會說，6點就先來排了。」

撲空民眾：「所以它是要拿號碼牌的喔，（已經發完了），好。」

草莓牛乳冰要搶號碼牌，是因為現草莓的產量還不足，只好限量販售。

冰店業者：「現在是還偏高，可能要過年後農曆年後，（所以你現在拿的價格還偏高就對了），還是偏高偏高是和去年比起來，我們現在像這樣是沒有什麼利潤，沒有什麼利潤。」

所以過年前想吃超強的草莓牛奶冰，真的得要吹冷風提早來排隊了。

更多東森新聞報導

獨家／連鎖牛排最大千坪店開幕 直擊客挖整盤草莓

韓「草莓蛋糕」登台！金箔草莓帕妃杯超吸睛

草莓界「愛馬仕」！紅到發黑500克喊價「1千3」

