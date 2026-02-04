台南足療師提早3小時下班 持20公分足療刀狂砍路人！女傷者揭事發經過「以為被打」

29歲陳姓男子於金華派出所前突持20公分足療刀攻擊路過男女。圖／翻攝自台南大小事

台南市南區3日晚間8點12分發生隨機砍人案，29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，突然持20公分長足療刀襲擊路過的42歲李姓男子與32歲葉姓女子，導致2人濺血送醫；對此，女子回顧事發當下原以為只是被打，未料背部已經遭刺流血，而行兇的陳姓男子近期則因與女友分手、精神恍惚，確切犯案動機仍在釐清。

受害葉姓女子透露，事發當下正準備買晚餐，而經過陳男時認為對方走路有異狀，被攻擊時以為只是「被打了一下」，直到過馬路後驚覺背部疼痛感加劇、出現溫熱感，伸手觸碰才發現已經遭刺傷流血；至於李姓男子，首次遭陳男攻擊後逃往金華派出所並捂著腹部跌坐在門口，未料陳男不罷休，見警方出面制止仍持續揮刀攻擊，導致腹部穿刺傷、大量出血。警方於第一時間衝出壓制逮捕陳男，所幸2名傷者送醫治療後目前無大礙，陳男也因拉扯手指受傷送醫治療。

29歲陳姓男子於金華派出所前突持20公分足療刀攻擊路過男女，見男子跌坐在派出所前仍不罷休。圖／翻攝自台南大小事

經警方初步調查，陳男平時於鄰近足體養生館擔任足療師，3日表定工作至晚間11點，卻於傍晚5點接完最後一組人後，於8點多無故早退，並隨即攜帶平時上班使用之長20公分足療刀行兇；而陳男工作地店長指出，其平時個性溫和，近期因與同業女友分手，身心狀況不穩，不過陳男遭逮後目前仍在醫院戒護，預計4日上午製作筆錄，釐清確切動機。

黃偉哲公布畫面，見遭刺李姓男子捂著腹痛跌坐在派出所前，警方隨即衝出壓制陳嫌。圖／翻攝自黃偉哲臉書

對此，台南市長黃偉哲警也於事發後趕往醫院探視傷者，並肯定警方於第一時間壓制嫌犯，未讓傷害擴大。



