台南足療師街頭隨機狂砍3人！追進派出所門口才遭制伏

台南市南區3日晚間8時許，金華派出所前發生一起駭人的隨機砍人事件。根據台南市政府公開的監視器畫面及民眾第一視角拍攝影片顯示，一名在養身館任職的陳姓足療師，手持工作使用的足療刀，在派出所前斑馬線上突襲一對正要過馬路的陌生男女。

42歲男性傷者腹部遭穿刺傷大量出血，拚命逃往派出所求救。畫面顯示，男子一路遭陳嫌追砍，最後連滾帶爬衝進派出所，卻在台階處跌坐，仍遭嫌犯繼續揮砍。32歲女性傷者背部也遭砍傷。值班員警聽見動靜探頭查看，差點也遭攻擊，隨即四、五名員警衝出，將陳嫌包圍壓制在地，當場逮捕。陳嫌在制伏過程中大拇指受傷。

台南市長黃偉哲獲報後，當晚隨即趕赴成大醫院探視傷者，向家屬表達慰問關心，並指示醫院提供最完善醫療協助。黃偉哲在社群平台發文表示，警方在事發當下第一時間即展現執法效率，將嫌犯制伏在派出所前，確保傷害不再擴大。

警方初步調查，陳姓嫌犯平時在附近足體養生館工作，疑似近期因失戀導致精神恍惚，當晚情緒極度不穩定，才演變成街頭揮刀暴力事件。目前檢警正深入釐清其犯案動機，究竟是隨機傷人或有特定目標。陳嫌將面臨殺人未遂及傷害等重罪移送法辦。

這起事件共造成3人受傷，所幸經緊急送醫後，傷者意識清楚，均無生命危險，目前留院觀察治療中。案件詳細情況仍由檢警單位持續偵辦調查。

