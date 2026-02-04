台南足療師警局前隨機砍人 檢方複訊後聲押

台南昨（3）日發生一起隨機砍人案，一名男子在南區金華派出所前持刀砍傷2人，派出所內員警衝出來使出大外割制服男子，警方今將他依傷害罪嫌移送台南地檢，檢方複訊後向法院聲請羈押。

警方調查，嫌犯陳姓男子（29歲）為一名足療師，近日疑因感情問題導致精神狀態不穩，昨（3）日晚間8時許情緒失控跑到台南市南區金華路二段金華派出所前，持足療刀隨機攻擊路人，造成2名無辜路人62歲男子及32歲女子受傷，所幸緊急送醫後無生命危險。

陳男像發了瘋一樣追砍無辜路人，其中一名被害人衝進派出所求救，員警第一時間使出大外割將陳男撂倒在地壓制逮捕，及時阻止傷害擴大，陳男遭逮後拒絕夜間偵訊，今日上午應訊時仍精神狀態不佳，面對警方訊問均以單字回答，甚至說不知道為何會隨機攻擊路人，犯案動機仍不明。

台中地檢署檢察官傍晚複訊後，認陳嫌涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆侵害他人生命、身體法益及逃亡之虞，且案件對社會安全影響重大，已向台南地法聲請羈押。

