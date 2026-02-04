台南足療師隨機刺傷2路人 遭逮仍不願說明動機

面對詢問不發一語，這名陳姓足療師，3日晚間在台南南區金華路段上，拿著20公分長足療刀隨機攻擊兩名路人，最後陳嫌還一路揮舞刀械，追砍民眾至金華派出所前，被警方一湧而上當場制伏，經過一晚，陳姓嫌犯仍不願說明實際動機。

台南市第6分局長副分局長蔡佳璋表示，「嫌犯因為精神狀況比較不理想，個人陳述都比較用機械化方式去回答，這個部分我們警方還會深入調查，也待地檢署，送給地檢署之後，後續會聽檢察官指示來做調查工作。」

台南市第6分局金華所警員王聖豪說：「壓制狀況還是會有，只是沒有這次持械這麼危險。那時候沒想那麼多，就看到有民眾危險就前往制止。」

陳姓嫌犯是南區一間足體養生館兼職員工，犯案工具為工作用的足療刀是他私人器具，疑似因感情問題精神狀況不佳而犯案，至於被傷的兩名傷者，女性患者傷勢穩定，男性患者在加護病房接受密切觀察及積極治療。

成大醫院醫務秘書陳高欽回應，「事件發生後，傷者已立即送抵本院接受治療。目前送至本院的2位傷者，皆已妥善安排醫療照護，醫療團隊將全力提供必要照護。」

另外案發當下，金華派出所內共有5名員警迅速反應，成功壓制嫌犯、控制現場，避免事態擴大。而台南市長黃偉哲4日一早也前往分局慰問，肯定員警即時處置表現。台南市府強調，將全力協助傷者後續治療與照護。