台南跟進營養午餐免費？黃偉哲回應了！他引用杜甫詩句痛批：北市炫富

記者林昱孜／台南報導

六都一共有四都宣布國中小營養午餐免費，台南市長黃偉哲今（8）日出席行政院會後，針對此事回應，坦承「確實感受到壓力」。話鋒一轉，黃偉哲痛批，新版財政收支劃分法造成資源分配嚴重不公，直指財政優渥的台北市根本是「炫富」，甚至引用杜甫詩句「朱門酒肉臭，路有凍死屍」形容。

黃偉哲表示，目前六都中已有四都宣布營養午餐免費，對於台南市是否跟進，市府內部會審慎評估。他指出，以台南市約14萬名國中小學生估算，若全面免費，每年約需增加14億元預算，「對財政資源有限的南部縣市而言，這是一項相當沉重的負擔」。

黃偉哲直言，新版財政收支劃分制度，對南部縣市不公平，以統籌分配稅款為例，台北市增加逾463億元，台南市僅約186億元，相較台北已經完成諸多建設，但台南仍須推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，財政壓力遠高於北部都會區，「現在又搞一個營養午餐免費，台北除了馬路沒有用金子打造人行道外，其他不是什麼都做了嗎？這對我們南部縣市很不公平」。

「我們覺得這些富有的，財政等極高的，收入狀況好的縣市，難道一定用這種方式來炫富嗎？已經到了『朱門酒肉臭、路有凍死骨』的階段」，黃偉哲認為，營養午餐不是不能免費，事實讓有更需要的，急需要處理市政部分，這其實讓南部縣市非常痛苦，高雄也實施了，壓力也開始，市府將在盤點財政狀況與優先順序後，於新學期開始前做出政策決定。

黃偉哲呼籲，中央應重新檢討財政收支劃分制度，對財政困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。他強調，市府將於今年8月，也就是115年新學年度開始前，審慎思考並做出負責任的政策決定，在照顧學生與永續財政之間，尋求最合適的平衡。

