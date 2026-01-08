台南跟進營養午餐免費？黃偉哲認有壓力嗆：北富南窮極度不公

台北市長蔣萬安6日宣布國中小營養午餐免費的政策後，這兩天包括基隆、台中和高雄都宣布跟進，將從115學年度、也就是今年9月份開始實施。台南市長黃偉哲今（8）日被問到相關問題回應，市府正審慎評估財政狀況，也坦言承受極大壓力。黃偉哲也痛批，新版《財劃法》分配不均，財政優渥的台北市根本是在炫富，根本是「北富南窮，極度不公！」

台南市長黃偉哲對於是否台南市實施國中小營養午餐免費政策表示仍須評估財政狀況。（圖／中天新聞）

近日外界關注各縣市陸續宣布國中小營養午餐免費政策，黃偉哲今日在參加行政院會後受訪時被問到此問題回應，市府會審慎評估自身財務狀況後再做因應。

黃偉哲直言，倘若要全面推行，勢必會造成地方政府財務極大壓力，市府將會精算完成並卻市政優先順序後，會在8月新學年度開始前做出最後決定。

據悉，台南市目前約有14萬名國中小學生，倘若以每名學生每年1萬元估算，全年經費約14億元，不過實際數字仍需進一步精算。對此黃偉哲坦言，「對財政資源有限的南部縣市而言，這是一項相當沉重的負擔」。

台北市長蔣萬安6日宣布將實施國中小營養午餐免費政策。（資料照／中天新聞）

隨後黃偉哲話鋒一轉，直指新版《財劃法》，對南部縣市明顯不公平。以統籌分配稅款為例，台北市增加463億元，台南僅增加186億元，然而台南仍須同步推動包括捷運、鐵路地下化等重大基礎工程建設，財政壓力明顯高於北部都會區，「現在又搞一個營養午餐免費，台北除了馬路沒有用金子打造人行道外，其他不是什麼都做了嗎？這對我們南部縣市很不公平」。

黃偉哲大嘆，「我們覺得這些富有的，財政等極高的，收入狀況好的縣市，難道一定用這種方式來炫富嗎？已經到了『朱門酒肉臭、路有凍死骨』的階段」，現在高雄也宣布實施，這也給台南極大壓力，接下來市府會在盤點財政狀況和優先順序後，在新學年度開始前做出決定。

台中市長盧秀燕8日也宣布跟進。（圖／中天新聞）

最後黃偉哲呼籲，中央應重新檢討《財劃法》制度，尤其對於財政困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的補助，否則只會擴大城鄉差距。

