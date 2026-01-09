台南跟進！黃偉哲宣布實施營養午餐免費 批蔣萬安「打開潘朵拉盒子能不跟嗎？」

台南市 / 林彥廷 綜合報導

台南市長黃偉哲今（9）日下午召開記者會，回應是否實施學校營養午餐免費一事，他表示，台南市決定從今年9月1日開始採取營養午餐全面免費。

黃偉哲表示，北市宣布營養午餐採取無差別、不排富的全面免費後，在國內引起討論，也引起許多縣市首長相當大的壓力，當他聽到雲林縣長張麗善用緊急聲明的方式宣布跟進，這件事情就偏離了公共政策的本質，變成被打開的潘朵拉盒子。

黃偉哲指出，今年是選舉年，11月就要選舉了，台北市長要連任，結果9月分開始實施，背後的動機昭然若揭，每個縣市的父母養孩子都要煞費苦心，但是針對弱勢、低收入戶等家庭都會予以補助，非弱勢一般戶一餐60、70的狀況是應該有能力負擔的，很遺憾台北市將議題政治化，而不是公共政策化。

黃偉哲提到，一年大概200個上課日，每個孩子大約一萬左右錢，台南市有將近14萬的國中小孩童，將超過16億的錢，財源從哪裡來？就必須從其他的政府的預算來，政府的預算大餅是有限的，台南市這幾年也剛剛開始重大的公共建設，例如第一條捷運要開工、鐵路地下化第二期工程等許許多多重大建設，如此將排擠這些政策。

黃偉哲表示，中央政府總預算在野黨杯葛，連審都不審，影響到地方的公共工程、福利措施，如果要做的話，在中央政府總預算通過之前就必須要墊支，現在財政非常捉襟見肘，還要分資源來做無差別的免費營養午餐，是非常辛苦的，原本要做的公共建設，如路平、農路都必須要往後延，第二預備金救命錢也要去拿。

黃偉哲指出，台北市政府到底要炫富到什麼時候？到底要拿多少沒有實質福利的「政治買票政策」來跟其他縣市炫耀？蔣市長說這是責任，請問面對非貧困、清寒、脆弱的家庭，這是什麼責任？政府的責任就是該幫助需要的人，而不是幫助想要得到公共資源的人。

黃偉哲說，蔣經國先生講過，「買醋的錢就不要拿來買醬油，買醬油的錢就不要拿來買醋」，如果真的如蔣市長所說是責任，為什麼在做滿第三年才突然發現這是個責任？真的這麼重要為什麼不在年度預算編列，偏偏在年度預算已經實施，才匆匆忙忙說要挪經費、讓別人連滾帶爬。

黃偉哲表示，有人可能覺得台南市可以不跟，但他要請問「潘朵拉的盒子被打開後，如何不跟？」如何做才不會被人誤解、回到冷靜的政策面討論，而不是激情的朝野政治攻防，呼籲中央應該立法，任何福利措施除非有緊急急迫性，應該在4年或下屆任期再實施，避免縣市首長在選舉前用政策買票。

