台南跨年卡司全公開 韓團STAY首度來台迎2026

台南市民引頸期盼的台南耶誕跨年演唱會正式揭曉最終卡司！台南市政府今(15)日舉辦記者會，由市長黃偉哲親自公布「2026台南好Young」跨年系列活動演出陣容，集結台灣、韓國、日本及香港多組人氣與實力兼具的藝人，打造跨世代、跨國界的音樂盛典，預告再度掀起跨年熱潮。

黃偉哲表示，台南跨年活動持續以高品質演出與多元卡司為核心，在有限經費下邀請國內外優質藝人登台，希望讓市民與遊客都能在台南感受最具溫度與誠意的跨年夜。他也誠摯邀請全國民眾年底走進台南，一邊迎接新年，一邊深度體驗城市魅力。

廣告 廣告

本次跨年卡司星光熠熠，包括被韓媒譽為「全員Vocal、全員Center、全員 Visual」的韓國全能女團STAYC，首度來台跨年即選擇台南登台；同時集結重量級搖滾天團八三夭、人氣樂團理想混蛋、金獎歌姬 9m88、金曲樂團麋先生、金鐘獎主持人炎亞綸，以及今年一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的台南女兒李竺芯。

圖說：金曲獎台語女歌手李竺芯現身記者會，宣布首次跨年舞台獻給家鄉台南，並搶先曝光重新編曲作品〈巷仔內的台南〉。(圖片來源/台南市政府提供)

此外，韓國新生代男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，以及日本全能藝人鈴木愛理也確定登上台南跨年舞台，展現唱跳、主持、演戲多元魅力，卡司橫跨不同世代與音樂風格，展現台南跨年活動的國際視野。

記者會現場特別邀請李竺芯出席，她分享首次將跨年演出獻給家鄉台南的心情，並搶先公開重新編曲的〈巷仔內的台南〉片段，希望透過音樂讓更多人認識台南的城市韻味，邀請大家親身走訪、細細感受。

市府指出，「台南好 Young」耶誕跨年系列活動已陸續展開，包含12月20日「搖滾耶誕演唱會」、27日「南瀛草地音樂會」，以及31日壓軸的跨年晚會，場場精彩、驚喜連連。市府也提醒民眾提前規劃行程，搭配年底旅遊與購物活動，一起在台南迎接嶄新的 2026 年。

更多品觀點報導

南市交通、民政雙獲國發會政府服務獎肯定

日本師生走進「台南健康宇宙城」 體驗城市打造全齡健康的實踐現場

