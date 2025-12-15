台南跨年卡司全公開 STAYC.鈴木愛理一起迎2026年

台南市 / 綜合報導

台南跨年演唱會卡司，昨(15)日再公布第二波，包括有首度來台跨年的，韓國女團STAYC、日本女星鈴木愛理等，還有金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，她的首次跨年就獻給家鄉台南，非常開心，陣容橫跨台灣、韓國、日本及香港，星光熠熠，非常亮眼。

台南市政府昨日公布跨年活動第2波卡司，其中記者會特別邀請台南女兒李竺芯，也搶先公開即將重新編曲發行的歌曲，透過歌曲介紹台南讓大家認識，李竺芯說自己首次跨年就獻給家鄉台南，真的好開心，而這回台南卡司，也非常亮眼，包括有韓國女團STAYC首度來台跨年。

廣告 廣告

韓國新人男團ALL(H)OURS，因為曾協助行銷台南芒果，也特別邀請他們到台南跨年演出；來自日本的鈴木愛理，卡司多元，還有搖滾天團「八三夭」，以及9M88，今年唯一跨年演出，台南市長黃偉哲說：「精彩無限，卡司最多，而且來自國內國外，現場有很多很多好吃的台南美食，等著你，全國最精彩的跨年在台南。」活動集結來自台灣韓國、日本，還有香港等地高人氣卡司，邀請民眾一起來場視聽饗宴，到台南迎接新年。

原始連結







更多華視新聞報導

2026台南耶誕跨年演唱會首波卡司 台日藝人入列

2026台南跨年演唱會卡司全公布 韓團STAYC首度來台跨年

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動 鄭恩地、UNIS、宮﨑薰登台嗨唱

