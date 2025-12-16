南部中心／鄭博暉、陳芷萍 台南市報導

「2026台南好young」跨年活動第二波卡司，陣容星光熠熠。韓國大勢女團STAYC首度登上台灣跨年舞台，韓國新人男團ALL（H）OURS、日本全能藝人鈴木愛理、重量級搖滾天團「八三夭」，都確定登上台南跨年舞台，一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，也首度回家鄉登台演出，集結多元世代與頂尖實力，勢必再掀跨年熱潮。

韓國新人男團 ALL(H)OURS 今年曾協助行銷台南芒果，將首度參與台南跨年演出。（圖／民視新聞）

「像是一個女孩已經轉大人。」現場清唱，展現歌唱實力，一舉拿下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，以台南女兒的身份，首度回家鄉，登上跨年舞台，並首度公開即將重新編曲發行的歌曲〈巷仔內的台南〉，希望透過音樂呈現台南獨特韻味，邀請更多朋友親身走進台南感受這座城市的魅力。李竺芯：「非常的榮幸也感到非常的開心，我人生的第一個正式的跨年，就是回家來跨年。」「2026台南好young」跨年活動第二波卡司終於全數公開，陣容星光熠熠，重量級搖滾天團「八三夭」、「理想混蛋」、金獎歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金鐘獎主持人炎亞綸等國內知名藝人，當然也少不了大家最期待的韓國團體。

台南跨年卡司曝光！ 南韓女團STAYC首登台灣跨年舞台

「2026台南好young」跨年活動第二波卡司，終於全數公佈，陣容星光熠熠。（圖／民視新聞）

韓國新人男團 ALL(H)OURS 今年曾協助行銷台南芒果，與市長黃偉哲結緣，因此特別邀請舞力與活力兼具的他們來台南跨年演出。唱跳實力驚人的韓國新生代女團STAYC，逆天顏值與堅強實力被韓媒譽為「全能型」愛豆，今年4月啟動全新世界巡演會，這次更把首度來台跨年獻給台南，請各地的SWITH（粉絲名）千萬不要錯過這場充滿活力與互動的音樂盛宴。來自日本的鈴木愛理以清新甜美的形象與穩健的唱功深受粉絲喜愛。早年以國民女團 ℃-ute 及 Buono! 成員身分出道，累積豐富的舞台與演唱經驗，在日本樂壇擁有超高度知名度。2018年展開個人音樂活動後，鈴木愛理持續推出多首膾炙人口的作品，展現更成熟多元的音樂風格，並活躍於戲劇、綜藝與時尚領域，成為新世代全方位藝人的代表之一。她兼具實力與親和力，橫跨音樂、影視與流行文化，在日本及海外擁有超高人氣。黃偉哲表示，本次活動集結來自台灣及韓國、日本、香港等地的高人氣卡司，在有限經費下打造高規格演出，提供市民與遊客優質的視聽饗宴，誠摯邀請全國民眾來台南迎接新年並深度旅遊。

