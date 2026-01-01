台南跨年嗨翻! 台日韓港跨國演出陣容 吸引逾30萬人

南部中心／綜合報導

迎接2026年的到來，台南的跨年晚會，請出了包括台灣、日本、韓國及香港等跨國演出陣容，讓台南市府廣場擠滿了粉絲要來一睹偶像風采，韓國女團STAYC更在台上大喊我愛你，讓台下粉絲驚喜尖叫，現場吸引超過30萬人，而台南市府也推出180秒的精彩煙火，點亮新年的夜空。

台日韓港跨國演出陣容！ 台南跨年吸引逾30萬人破紀錄

台南跨年晚會長達180秒的煙火，讓滿場驚呼。（圖／民視新聞）

日本歌手鈴木愛理一登台，全場尖叫、歡呼聲就沒有停過，台南好Young跨年晚會，不只有日本偶像來助陣，韓團的勁歌熱舞同樣很精采，男團ALL(H)OURS，整齊劃一的舞步，帶著力與美的律動，炒熱全場氣氛，更預告跨年後，還要繼續留在台南錄旅遊韓綜，讓粉絲十分期待，女團STAYC不怕天氣冷颼颼，穿上紅色的小洋裝，很有新年味，甜美的歌聲，與精彩舞蹈，跨年前壓軸登場，給歌迷在2025年留下最好的回憶。

韓團STAYC穿上紅色小洋裝，十分有過年氣氛。（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲許願，「祝願我們台南明年度會更好，希望我們台灣國泰民安。」台南市府也準備了180秒，將近3500發的煙火，點亮2026年的開始，與台灣新生代樂團理想混蛋，迎接新年到來，台南用煙火與精彩表演，與現場破紀錄的30萬人，為2026年揭開序幕。

原文出處：台日韓港跨國演出陣容！ 台南跨年吸引逾30萬人破紀錄

