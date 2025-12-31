台南跨年夜湧15萬人！派偉俊、麋先生輪番表演 180秒煙火受矚目

【緯來新聞網】由台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」於31日晚間登場，吸引來自全台及海外的觀眾，預估人潮有望突破去年的25萬人次紀錄。

台南跨年夜湧15萬人。（圖／臺南市政府提供）

活動匯集來自台灣、韓國、日本及香港的多組藝人，包括創作歌手派偉俊、歌手Angie安吉、英倫雙人樂團JADE，以及台灣樂團「麋先生」等，從傍晚5時40分起連續演出約七小時，由吳建恆與徐凱希擔任主持人。

至晚間8時止，主辦單位統計現場已有約15萬人到場，美食區已達全滿，舞台前草地區觀眾接近滿場。市長黃偉哲於演唱會前現身西側廣場，與民眾互動並發送糖果，並向在場執勤的警消與醫護人員表達感謝。他表示，良好的天氣與豐富的表演內容吸引大量觀眾，今年並結合台南購物節，現場消費享有加碼抽獎機會。







除了安排來自台灣、香港、日本與韓國共15組藝人輪番演出外，今年跨年倒數後也規劃長達180秒的煙火秀，總計施放約3,500發煙火，其中包含450發染色煙火，由開基玉皇宮贊助。這已是該宮連續第五年支持台南跨年活動。

