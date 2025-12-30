台南跨年推180秒煙花秀 總數近3500發迎新年

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府將於明天在永華市政中心西側廣場舉辦跨年演唱會，市長黃偉哲今天宣布在跨年倒數後推出長達180秒的煙花秀，施放總數近3500發，盼與民眾一起迎接新年。

黃偉哲透過新聞稿表示，這一年台南歷經楠西地震、颱風丹娜絲等災害，他勤跑基層視察各地，深深感受到市民及市府團隊都很堅毅進行復原工作，因此在歲末年終衷心向大家說聲「這一年辛苦了」，也希望透過各種演唱會、大型活動，帶給市民歡樂氛圍及活力。

廣告 廣告

黃偉哲表示，此次特別在跨年倒數後規劃煙花秀，安排總數近3500發煙花，其中有450發染色煙花搭配，當絢麗煙花劃破夜空、直衝天際如雨點般消失的瞬間，與大家一起迎接嶄新、平安、充滿希望的新年。

黃偉哲指出，台南運用有限資源，推出多場精彩耶誕跨年活動，其中民間資源贊助是撐起活動重要力量，感謝開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南跨年活動更完美。

開基玉皇宮表示，今年精心設計多種象徵吉祥的煙花圖騰，主題分別象徵事業發展、工作運勢、財運亨通、闔家平安，以及家庭美滿，祝福各界在新的一年萬事都如意。

台南市政府提醒民眾，為強化活動安全，晚會現場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入，也禁止民眾以物品佔位，外縣市民眾如果提早到場、有攜帶大型行李箱需求，可配合寄放到服務台，於活動結束後領取。（編輯：李錫璋）1141230