台南跨年晚會場模擬恐攻應變逼真 黃偉哲提醒這些物品禁入場

台南市府模擬今年跨年晚會會場，有歹徒持刀攻擊致人受傷、並放煙霧彈，維安警力立即因應處置。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕「2026台南好young」即將迎來年底最高潮的跨年演唱會，本周三(12月31日晚間)將在永華市政中心西側廣場盛大登場，市府為因應日前台北捷運車站發生隨機連續攻擊事件，今天在活動廣場動員警察等多個局處單位舉行有人持刀攻擊模擬演練，過程逼真。市長黃偉哲並提醒跨晚當天禁帶大型行李箱、攝影腳架與長梯等物品進場。

今天演練在會場模擬1名男性歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群、並刺傷兩名觀眾的緊急狀況，現場充斥人群尖叫聲、彩色煙霧，場面逼真。在場維安的員警立即因應、發現持刀歹徒後予以圈圍並控制，員警持辣椒水、臂盾與電擊槍制伏行凶歹徒，隨即扭送法辦；消防等相關單位疏散群眾、救護2名傷患，送醫治療。

市長黃偉哲也到場視察演練情形，他強調，會以最周全的策略及維安人力部署，將可能的危害降到最低。

市府表示，今年跨年晚會節目卡司與內容精彩，包括新星安吉(Angie)、新世代男團F.F.O.、被韓媒譽為全能型偶像 STAYC、重量級搖滾天團「八三夭」、廣受歡迎的樂團「理想混蛋」、金獎歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，及韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，以及以歌唱、時尚、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理等。

黃偉哲表示，由於日前北市發生攻擊事件，民眾參與大型活動人潮擁擠時，或許會覺得不安，跨年晚會是台南耶誕跨年系列活動中參與人數最多的，主辦單位必須拿出因應策略，並經過確實演練，讓執法、救護人員甚至市民朋友們知道遇意外時該如何因應，也讓市民知悉市府有能力面對處理，能夠安心參與活動。

市府與警局呼籲民眾，為確保活動安全，跨年晚會當天禁止民眾攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場。如果有參加活動的外縣市民眾攜帶行李箱，請配合將行李箱寄放在服務台，待活動結束後領取。如果當天現場有緊急狀況，請民眾配合廣播指示及人員指揮，井然有序離場，市府會以優勢警力進行跨年晚會維安，以民眾安全為最高處理原則，讓大家能平安迎接新的一年到來。

救護人員模擬搶救遭歹徒持刀攻擊受傷的傷患。(記者王俊忠攝)

