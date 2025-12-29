台南跨年晚會維安演練 當天禁帶大型行李箱攝影腳架

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府將於31日在永華市政中心西側廣場舉辦跨年演唱會，為防範隨機攻擊發生並提升相關因應作為，今天舉行維安演練，並呼籲民眾當天禁帶大型行李箱、長梯等物品。

市府下午動員警察局、消防局、衛生局、交通局、新聞處、秘書處等局處參與演練，現場並模擬歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群等緊急狀況，場地充斥尖叫聲及彩色煙霧，場面逼真，市長黃偉哲到場全程視察。

台南市警察局說明，演練情境設定在模擬演唱會進行中，發現歹徒預藏煙霧彈在場中丟擲並隨機傷人，引發群眾騷動，現場執勤員警發現突發事件後，立即圈圍歹徒、控制現場，並由特殊任務警力持辣椒水、臂盾及電擊槍等，制伏行凶歹徒。

警察局指出，隨後由相關單位啟動疏散民眾、救護傷患、通報後送責任醫院及周遭路口號誌燈控等機制，整合各單位即時反應機制，強化突發事故應變處置能力。

黃偉哲表示，日前北部發生隨機攻擊事件，民眾參與大型活動時或許會覺得不安，而跨年晚會將是台南耶誕跨年系列活動中參與人數最多的，主辦單位必須適時拿出因應策略，並經過確實演練，讓執法、救護人員、民眾知道碰到意外時該如何因應，也讓民眾知悉市府有能力處理，參與活動可放心。

黃偉哲呼籲民眾，為確保活動安全，跨年晚會當天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場，如果有外縣市民眾攜帶行李箱，可將行李箱寄放服務台，活動結束後領取。

市府強調，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動前兩場演唱會活動，分別有超過15萬人次及6萬人次民眾參與，預估31日跨年晚會人數將超過以往，因此將以最高規格進行維安，讓現場民眾在安全環境中享受跨年歡樂氛圍。（編輯：陳仁華）1141229