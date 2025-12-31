台南跨年晚會 市警局動員逾300警及偵爆犬戒備

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南耶誕跨年系列最終場的跨年晚會，今晚將在永華市政中心西側廣場登場，預估數十萬人次進出，市警局已動員逾300名警員及偵爆犬戒備，以防範隨機攻擊。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊事件。台南市警察局加強大眾運輸場域戒備，今天動員318名警員及44名民力在台南跨年晚會戒備，且禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物進場。

市警局更投入特殊任務警力編組（霹靂小組）及派遣偵爆犬支援入場巡檢，分區巡邏全程開啟肩燈，以提高見警率，並以遠端監視器即時監控，同時啟動聯防機制，強化人流控場，防範突發治安事件。

市府表示，上午已有數百名歌迷在現場，更有人來自台北、台中、高雄，甚至昨晚就在台南過夜，搶佔最佳位置。警方已強化治安、交通、防踩踏等勤務，周圍實施場檢，參加跨年晚會者應注意安全及做好保暖。（編輯：李錫璋）1141231