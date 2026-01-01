台南跨年晚會30萬人 散場不塞車

跨年後，市府動員人物力，迅速道路疏散並回復環境原貌。（市府提供）

記者林雪娟、林怡孜∕台南報導

市長黃偉哲任內最後一場跨年晚會，十五組藝人接力開唱七小時、成功吸引三十萬人次同樂，活動在一日零晨十二時四十分左右結束，熱鬧落幕。台南市府強調，各方協力，不到兩小時，完成場地清理、道路疏散，順利繳出一張順暢的成績單。

交通接駁部分，交通局推出接駁車，最後一班車於凌晨二時發車，共出動五十二班次，接駁疏散一０六０人；市警局也出動三一八名值勤員警和四十四名協勤民力，維護活動安全及指揮疏導車流，並於凌晨約一時十五分完成場地周邊主要道路疏散。為迅速恢復市容，主辦單位及招募的工讀生、攤商清潔人力及環保局通力合作，動員近九十名清潔人力，約在凌晨二時左右，完成主場地清潔復原，總共清運七噸垃圾，並資源回收約六五０公斤，美食攤商區並於凌晨約四時完成場地清潔復原。

黃偉哲表示，跨年熱鬧之餘，更要讓大家平安回家，這是他任內最後一次跨年，還是鼓勵民眾可以敲碗許願跨年晚會藝人，他也會持續提升城市治理，讓市民朋友都能為台南感到驕傲。