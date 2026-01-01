台南跨年晚會High翻天 中年男趁亂襲臀2女受害 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

「2026台南好YOUNG」跨年晚會昨晚熱鬧展開，倒數計時也迎來活動最高潮，吸引超過30萬人到場共同迎接2026到來，而就在眾人歡欣鼓舞的同時，卻有一名陳姓男子趁亂，以徒手方式觸碰2名女性被害人臀部，結果當場被民眾合力制伏交由警方處理。

台南這次跨年晚會卡司陣容令人驚艷，共有15組包括日本、韓國、香港及台灣等地的藝人或團體輪番表演，在場民眾也陶醉其中，隨著音樂High翻天；但就在眾人開心迎接2026到來的同時，警方卻接獲報案指稱，一名陳姓男子在現場趁人潮擁擠時對女性偷摸屁股。

廣告 廣告

警方到場後，依現行犯將陳男逮捕，全案訊後依《性騷擾防治法》移送偵辦，警方呼籲，民眾在參與大型活動時，要注意自身安全，如遇不法情事應立即通報警方處置。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

吃完大餐心跳加速、胸悶想吐？ 年終「3因素」恐爆心血管急症

28歲女陳屍山區公墓 50歲男辯稱女友怕鬼跳車釀災

【文章轉載請註明出處】