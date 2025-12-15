台南跨年第2波卡司公布！李竺芯「回家唱」 鈴木愛理也來了

圖／TVBS

台南跨年演唱會，第二波卡司公布，國內超強陣容，包含金曲歌后李竺芯，這回台南女兒李竺芯，還首度公開重新編曲、即將發行的歌曲，獨家獻給台南跨年，至於國外歌手，還有日本超人氣女星鈴木愛理，16組藝人輪番獻唱。

圖／TVBS

金曲歌后李竺芯獻唱，獨家為台南跨年製作的歌曲，台南女兒首度回家鄉跨年，希望透過音樂，讓更多人認識台南。

韓團ALL(H)OURS：「之前吃了台南市長送的芒果後，真的非常好吃令人印象深刻，這次拜訪台南，我們會親自品嘗美食，並且走進台南充滿魅力的巷弄裡。」

台南好young跨年演唱會，第二波卡司公開，今年特別跨國邀請韓國、香港和日本歌手來台，其中日本超人氣女星鈴木愛理，更是讓粉絲為之瘋狂。

台南市長黃偉哲：「國外包括日本、韓國和香港的(藝人)，還有許許多多的好朋友，歡迎大家一起來喔，而且內容非常精彩，現場有很多很多的好吃的台南美食等著你。」

台南跨年邁向國際化，市府也特地邀請16組大咖，輪番登台，希望可以和民眾一起嗨翻跨年夜。

