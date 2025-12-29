南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

因應最近隨機襲擊事件的發生，台南市也特別舉辦，跨年活動的維安演練。現場跨局處，針對發現突發事件後，圈圍歹徒、控制現場，制伏行兇歹徒，以及啟動疏散民眾、救傷等因應，演練過程逼真。





台南跨年維安演練! "模擬制伏歹徒"超逼真

跨年晚會維安演練，員警發現立刻圈圍，制伏行兇歹徒。（圖／民視新聞）

狀況是台南跨年晚會的現場，出現歹徒預藏煙霧彈，在場中丟擲，並隨機傷人事件。一時群眾騷動，現場執勤員警發現後，立刻圈圍歹徒，特殊任務警力，手持辣椒水、臂盾，以及電擊槍，制伏行兇歹徒。相關單位也啟動疏散民眾，救護傷患，以及後續交通路口號誌燈控等機制，市長黃偉哲親自到場視察，演練過程逼真。

廣告 廣告

台南跨年維安演練! "模擬制伏歹徒"超逼真

跨單位演練，提供執法人員、救護人員，主辦單位，甚至是民眾知曉因應！（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲表示：「這因應的策略必須經過演練，而且讓我們的執法人員，以及救護人員以及主辦單位人員，甚至我們市民朋友們知道，如果發生了我們是有所準備的。」跨年晚會是台南跨年系列活動中，參加人數最多的一場，之前兩場演唱會，包括耶誕搖滾演唱會，以及南瀛草地音樂會，分別有超過15萬人次，以及6萬人次的民眾參與，最後這場跨年，預計將有超過20萬人次參加。台南市長黃偉哲表示：「譬如說大型的包包啊，攝影的腳架這些東西都可能，會被人利用來做為攻擊的器械，因此我們要特別的呼籲大家注意，配合我們主辦單位。」市府強調外地民眾如果有大型行李箱，請配合寄放服務台，跨年晚會的維安工作，將以民眾安全為最高原則，讓大家平安迎接新的一年。

原文出處：台南跨年維安演練! "模擬制伏歹徒"超逼真

更多民視新聞報導

台南跨年卡司曝光! 南韓女團STAYC首登台灣跨年舞台

跨年返家不煩惱 基隆市政府提供接駁專車與加班車助市民平安回家

跨年晚會、蔡依林開唱倒數！北捷42小時不收班 「這2站」進站免費搭

