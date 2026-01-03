台南跨年「被美味水果收服」 ALL(H)OURS許願全員體驗放天燈

ALL(H)OURS對台南的水果印象深刻，直呼「現在想到水果就會想到台南」。(COME ON JKSSP提供)

南韓男團ALL(H)OURS 來台參加跨年演出，隊長Kunho透露，台南演出結束後，隔天立刻進行團體拍攝，並實際走訪甜點店與市場，感受到台南市民的熱情與熱烈歡迎，尤其對台南的水果印象深刻，直呼「現在想到水果就會想到台南」。

隊長Kunho透露分享，當天台南市長黃偉哲當天準備了多種水果乾，進行到拍照餵食環節時，市長吃得很開心，但因媒體要求重拍，換了另一種水果乾後，可能因為口味或已經吃飽，市長的表情變得相對保守，讓成員們忍俊不禁，成為此次台南行難忘的回憶之一。

談到最喜愛的台南水果與美食，ALL(H)OURS 成員一致認為選擇非常困難，有成員因吃到台南西瓜而驚艷，直呼「品質好到很難超越」，也有人提到第一次在台灣吃到火龍果，新鮮又美味；芒果同樣名列心中前幾名。夜市與市場美食體驗也讓他們印象深刻，像是地瓜球可選多種口味與加粉，棺材板則因名稱與外觀讓他們感到很好奇，實際品嚐後大讚美味。

至於想體驗的台灣文化？成員表示，聽說過年或中秋時，大家會在河濱、橋下烤肉，如果有機會很想親自參與；放天燈也在願望清單中，希望全員能一起留下特別回憶。被問到忙內ON:N成年後的改變，隊長透露，ON:N近期對運動與健身特別有興趣，開始羨慕其他成員的肌肉線條，對「成熟、性感」形象產生嚮往。最後，ALL(H)OURS表示，新年期間能在台南與粉絲相見非常開心，也期待今年還能多次來台灣與粉絲互動。





