台南跨年／《難哄》混血男神來了！公開「春風牽線」內幕 初體驗獻台灣

記者徐珮華／台北報導

香港混血男神魏浚笙（Jeffrey）曾演出夯劇《難哄》，首次海外跨年獻給台灣，今（31）晚將於「2026台南好Young跨年演唱會」獻唱，開心表示：「收到這個邀請的緣分很奇妙，因為拍攝《殺手#4》認識了（玖壹壹）春風哥，他非常熱心推薦我來台南跨年演出，所以特別感謝他的牽線！」

魏浚笙首次海外跨年獻給台南。（圖／好樂行銷提供）

魏浚笙在電影《殺手#4》飾演「殺手4號」，是一位身手頂尖、卻對身世一無所知的殺手，與春風亦敵亦友，有不少精彩對手戲。戲外春風就像個大哥一樣，經常向魏浚笙分享台南文化與美食，得知他也想試試看海外跨年演出的感覺，大力推薦促成，魏浚笙說：「這是我第一次來台南，第一次在海外跨年，心情超級興奮！」

廣告 廣告

魏浚笙特別準備〈My Head〉、〈失約巴黎〉等4首歌曲，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備國語音譯字幕，讓大家能邊看邊跟著他一起唱。此外，得知接在後面上台的是樂團「八三夭」，他開心直呼：「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞。」

魏浚笙期待品嚐台南美食。（圖／好樂行銷提供）

彩排結束後，魏浚笙也留了一些時間好好感受台南的氛圍與溫度。得知台南美食「甜」出名，他笑說：「其實我在不需飲食控制的時候，是個超級甜食愛好者。早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿……，這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」

新的一年即將來臨，魏浚笙希望繼續推出更多音樂作品，也期待參與台灣影視作品演出；至於跨年，他說：「雖然是第一次，但是我早已耳聞許多台灣藝人趕場跨年的故事，希望明年或未來有機會能體驗那種緊張刺激的感覺，相信會是很難忘的經歷！」

更多三立新聞網報導

直擊／蔡依林豪砸9億！演唱會竄出「30公尺巨蟒」震撼全場4萬人

曹西平憂獨居猝逝！乾兒子同住「公開私下暖舉」他一聽激動淚崩

一文看懂／2026跨年演唱會！蔡依林、五月天、陳昇都來了 亮點一次看

林俊傑女友七七遭疑懷孕！經紀公司回應了 鬆口吐「婚事規劃」

