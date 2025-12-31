台南跨年｜香港混血男神獻第一次 曝春風牽線內幕

魏浚笙首次海外跨年獻給台南。好樂行銷提供



香港混血男神魏浚笙（Jeffrey）首部擔綱男主角的《殺手#4》入圍今年金馬獎5個技術獎項，今（12╱31）也把首次海外跨年獻給「2026台南好Young跨年演唱會」，他開心表示：「收到這個邀請的緣分很奇妙，因為拍攝《殺手#4》認識了春風哥，他非常熱心推薦我來台南跨年演出，所以特別感謝他的牽線。」也表示：「雖然是第1次，但是我早已耳聞許多台灣藝人趕場跨年的故事，希望明年或未來有機會能體驗那種緊張刺激的感覺，相信會是很難忘的經歷。」

廣告 廣告

在《殺手#4》中，魏浚笙飾演的「殺手4號」是身手頂尖卻對身世一無所知的殺手，和春風亦敵亦友，但戲外春風就像大哥一樣常分享台南文化與美食，得知他也想試試海外跨年演出，大力推薦促成，魏浚笙說：「這是我第1次來台南，第1次在海外跨年，心情超級興奮。」

為了海外跨年初體驗，魏浚笙準備〈My Head〉、〈失約巴黎〉等4首歌，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備了國語音譯字幕。此外，得知接在他後面上台的是「八三夭」，他開心到不行，「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞」。

彩排結束後，魏浚笙也想要好好感受當地的氛圍與溫度，得知台南美食「甜」出名，他笑說：「其實我在不需飲食控制的時候，是個超級甜食愛好者，早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿⋯⋯這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」

更多太報報導

「黃氏兄弟」跨年獻特別禮物 1天2攤掏真心

劉宇寧收服台粉稱霸年度戲劇榜 GD《Good Day》登基綜藝王

《黑白大廚2》經典關卡現蹤台北101 陳漢典撂百人嚐「台版無限料理地獄」