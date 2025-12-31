台南跨年180秒煙花秀 防爆犬維安滴水不漏

南市府出動防爆犬，及派員持金屬探測器對後台、周圍實施場檢，確保安全滴水不漏。（圖：南市府提供）

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，今（31）日晚間迎來最高潮的跨年晚會，豪華卡司集結台、韓、港、日等知名藝人，接力演出，超狂歌手名單讓許多歌迷迫不及待奔赴現場一睹偶像風采。南市府針對今日晚會的公共安全以最嚴肅的態度應對，盼望演唱會為大家帶來快樂與幸福。

今日上午已有數百名歌迷在現場，有歌迷從台北、台中、高雄前來，甚至昨晚就在台南過夜，就只是為了搶佔最佳位置幫支持的偶像應援打氣，非常熱情。

數百名歌迷從台北、台中、高雄前來，昨晚就在台南搭棚過夜，只為搶佔最佳位置。（圖：南市府提供）

主辦單位估計晚間將湧入高達數10萬人次的進出，為落實安全措施，台南市警局特別增派警力強化治安、交通、防踩踏等勤務，同時活動前出動防爆犬，及派員持金屬探測器對後台、周圍實施場檢，確保安全滴水不漏。同時台南市政府也呼籲參加跨年晚會的民眾，務必注意安全以及做好保暖措施。

黃偉哲表示，一年一度的跨年演唱會，希望來參加演唱會的市民朋友們都能開心的來聽歌，然後帶著幸福的笑容回家。為避免日前台北發生的隨機傷人意外事件出現在台南，南市府以最嚴肅的態度來應對，料敵從寬，市府多一分的準備市民就少一分的危險，感謝警察同仁辛苦的檢查與戒備。

今年的跨年演唱會，除了邀請多達15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，主辦單位也獲開基玉皇宮贊助在跨年倒數之後規劃長達180秒的花火秀，安排總數近3,500發煙花，其中450發的染色煙花搭配，精采程度保證是歷年之最。開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南的跨年演唱會更臻完美。（陳婉玲報導）