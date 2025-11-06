台南車內雙屍命案 小情侶疑一氧化碳中毒亡

台南市發生雙屍命案。（圖／報系資料照）

台南市柳營區義士路一段高鐵橋下6日凌晨傳出雙屍命案，一輛自小客車長時間停放路邊，引起民眾注意後報案。警消趕抵現場破窗查看，發現車內一男一女均已明顯死亡，現場未發現外力介入跡象，全案目前由檢警進一步調查中。

根據台南市消防局表示，6日凌晨2時33分接獲110轉報，指出柳營區高鐵橋下有兩名民眾受困車內。救護人員抵達後立即破窗搶救，但經檢視確認，兩人均已無生命跡象，當場宣告死亡，並未送醫。現場初步研判疑似因一氧化碳中毒所致，未見遺書或外傷。

警方初步調查指出，死者為一對年約20多歲的情侶，身份確認後，雙方家屬已趕赴現場。據了解，女方曾有身心疾病並留有就醫紀錄，近期情緒不穩。新營分局已報請檢方到場相驗，進一步釐清死亡原因與相關經過。

