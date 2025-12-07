台南車禍「騎士遭捲入車底」！ 剩一顆頭晾在外面
台南市永康區昨（7日）晚間發生一起驚悚車禍，一輛自小客車未注意前方有機車，雙方先是發生擦撞，導致機車倒地，而汽車竟持續往前開，將騎士捲入車底，所幸救護人員到場實施救援，騎士獲救時仍有意識，算是不幸中的大幸。
台南永康昨夜車禍。（圖／翻攝畫面）
這起事件發生於昨天晚間8時50分左右、永康區自強路152號附近，當時自小客車行經該處，與同向的機車發生擦撞，使得騎士連人帶車摔倒在地上，接著騎士更因車輛持續前行，而被捲入車底，整個人都被壓在車下，只剩一顆頭晾在外面，一旁民眾見狀趕緊拍窗直喊：「車底有人！」駕駛才停下來。
消防隊獲報後趕抵現場，決定使用HI-LIFT千斤頂及破壞器材小心撐起車體，最終於9時19分將人成功救出，所幸救出時意識清晰，接著便前往醫院救治，警方隨後也到場蒐證，並調閱沿線監視器釐清休旅車駕駛未煞停持續前行的原因，以及相關肇事責任。
