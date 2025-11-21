台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商

南部中心／鄭博暉、林俊明、鄭榮文 嘉義台南報導

關心高齡駕駛的問題！台南新市區和嘉義太保市，都傳出有七十多歲的年長駕駛，失控肇事意外。在台南駕駛是衝撞安全島後，還差點衝進路旁速食店，撞倒門口一整排機車。而在嘉義則是車輛直接衝進了超商，起因竟是誤踩了油門。

高齡駕駛！台南車輛失控衝安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝進超商撞歪貨架

七旬翁駕駛失控，撞上安全島後，又衝撞路旁整排機車！（圖／民視新聞）

白色自小客由南向北行駛，闖過路口先擦撞了腳踏車騎士，接著失控衝上分隔島後，又整輛車往路邊猛衝，撞倒了速食餐廳前，一整排的機車後，這才停了下來，過程驚險萬分，還好沒有撞進連鎖速食餐廳裡。聲源：目擊民眾：「他是先撞到腳踏車，撞到後然後就撞過來這裡，就撞倒一整排機車了，我有聽到急煞和撞擊聲，嚇一大跳。」台南警善化分局交通分隊長施光哲：「本案無酒駕情事，肇事責任目前尚待釐清當中。」救護人員獲報到場，年輕的腳踏車騎士小腿擦傷沒送醫，反倒是七十歲的肇事駕駛，呼吸急促被送醫觀察。

廣告 廣告

高齡駕駛！台南車輛失控衝安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝進超商撞歪貨架

老翁超商前要停車，誤踩油門衝入超商內，幸未造成人員傷亡！（圖／民視新聞）

無獨有偶的在嘉義太保，也發生76歲的老翁，開車衝進超商，超商整片玻璃窗扭曲變形，玻璃碎片散落滿地，裏頭貨架也被撞歪，冰櫃也遭殃，還好車輛撞進超商的位置，剛好沒有民眾或是店員走動，沒有波及到其他人，駕駛酒測值也為零，會加速衝撞超商，竟是因為誤踩油門。嘉縣警太保聯合所副所長鄭富強：「因不慎誤踩油門，而撞進超商現場無人受傷。」停車變成衝撞，76歲的肇事駕駛，也飽受驚嚇。兩件離譜的車禍事故，還好沒有造成人員的嚴重傷亡，但警方也呼籲，多關心家中長輩的駕駛情形，和身體及心理狀況，確保行車安全。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：高齡駕駛！台南車輛失控衝安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝進超商撞歪貨架

更多民視新聞報導

高齡駕駛又出事! 74歲翁"拐錯巷弄"暴衝撞進民宅

他被抓8次仍無照上路撞死機士 壢警：全面展開強力執法

南韓卡車衝撞市場釀2死、18傷 高齡駕駛再掀討論

