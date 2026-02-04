台南軍人2度揪少女車震還拍片 下場慘了

鄭姓軍人在停車場與少女車震還拍下影片，遭判刑1年4月，緩刑5年，還要賠償100萬元。示意圖。取自Pexels



鄭姓現役軍人日前在IG結識一名少女，兩人在停車場發生2次性行為，鄭男還拍下私密影片留存。少女母親得知後大怒提告。台南地院審理後，依拍攝性影像罪判處鄭男1年4月、緩刑5年，還要賠償100萬元。可上訴。

判決指出，2024年7月間，鄭男透過社群軟體認識未成年少女，兩人網路聊天時談及性話題，隨後約出見面。鄭男在同年9月、10月某日，駕車將少女載到台南市區一處偏僻巷內停車場，兩人發生性行為，鄭男過程中持手機拍下私密影片。

廣告 廣告

少女事後和友人談及此事，輾轉傳到母親耳裡，母親氣得到警局報案。警方從監視器畫面確認鄭男駕車載女子到停車場，並查扣相關影像資料。鄭男也坦承犯行，檢方偵查後將鄭男起訴。

台南地院審理後，認為鄭男明知拍攝性行為影像對被害人身心發展有害，涉及重大法律責任，行為實屬不該。不過考量鄭男坦承犯行，積極與被害少女及其法定代理人以100萬元調解成立，犯後態度良好，認定他犯下2項拍攝性影像罪，各處1年2月有期徒刑，應合併執行1年4月，緩刑5年。可上訴。

更多太報報導

引爆民怨！苗栗狂男市場揮刀遭警開槍送醫 居民怒嗆「救他幹嘛」

2人都哭了！具俊曄背「酷龍」姜元來爬階梯探亡妻 悲喊：來跟熙媛打招呼

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」