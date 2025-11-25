台南軍卡失控暴衝！自撞護欄「擋風玻璃破、車頭全爛」 2士官受傷送醫

記者林盈君／台南報導

25日上午，台南市山上區台20線19.2公里處，一台載運裝備的軍用卡車，突然失控暴衝、自撞護欄與行道樹，整個車頭凹陷毀損，車上2名士官受傷，所幸經緊急送醫治療，已無生命危險。警方指出，疑似因駕駛恍神導致，但詳細肇事原因還要進一步釐清。

台南軍卡失控暴衝自撞護欄，車上2名士官受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午，一台載運裝備的軍用卡車，行經台20線19.2公里處時，於下坡處突然失控衝出路面，最後自撞護欄與行道樹，險些翻落邊坡，也造成車上2名士官受傷。

警消獲報趕抵，28歲駕駛陳姓下士的酒測值為0，他供稱係因恍神肇事，而軍卡的擋風玻璃碎裂，車頭凹陷毀損，所幸並未翻落，2人傷者意識清楚，送醫後無生命危險，之後由吊車排除車現場，確切原因還需再調查。

