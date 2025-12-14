台南軍火生意大爆發？他揭綠營介入呼之欲出

▲國民黨桃園市議員凌濤爆料，位於台南市東區這家鞋商，也曾獲國防部標案。（圖／翻攝Google臉書）

[NOWnews今日新聞] 繼國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司的「福麥」。桃園市議員凌濤日前也再爆，台南鞋商「大石國際公司」轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」。他昨（14）日再質疑，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣，國防部淪軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

凌濤昨發文痛批，福麥、大石負責人事件至今神隱、意圖三言兩語帶過，只有國防部急急忙忙聲明稱該底火標案，只要有「廠商登記」、「國際貿易業項目」及「納稅證明」等即可，等於是詔告天下，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣；並稱大石國際提早交貨，洋洋得意出來為廠商說明，淪為軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

凌濤指出，大石2024/6/6經濟部登記新增軍火槍砲品項，2024/7/17就得標2億底火標案，僅僅花了41天！到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭，還是更深層的與高層有任何關係？怎麼又是台南中小企業新增軍火項目又一例，還有哪些「台南軍火幫」廠商參與其中，要來分食國防大餅？未來的1.25兆特別條例還待審，顧立雄難道發發聲明就要矇混過關？

凌濤提到，媒體傳出，有人爆料大石負責人與新加坡軍火商關係，並提及該軍火商有貨源：「由蘇男出面參與國防部的軍火採購案」。什麼時候全球軍火商貨源被框定？有印度、有美國貨源，鎖定台灣馬桶廠商、皮鞋大廠變更商業登記，而且順利搶標，哪幾個綠營系統介入其中？答案已經呼之欲出。

凌濤質疑，顧立雄大律師、大部長，應該清楚知道，軍火商標案表面按照程序，但其中的水深比一般政府採購更深許多，如果用有資格就帶過，太低估台灣人民的智慧。蔡英文時代綠能是一門好生意，賴清德時代「更敢」，關乎台灣安全的國防軍火竟突然成為一門大生意，國人看這些人鯨吞蠶食，怵目驚心。

