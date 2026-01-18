台南轎車出停車場失控衝撞！ 削斷飯店柱子 車頭全毀

台南市 / 綜合報導

台南東區中華東路三段，今(18)日上午10點多，一輛轎車從飯店對面的停車場，開出來右轉後，失控暴衝，直接撞上飯店柱子，零件散落滿地都是，柱子也被撞壞，還好駕駛和乘客只有挫傷，也沒有直接往飯店一樓撞進去，駕駛沒有酒駕，是操作不慎還是車輛出狀況，肇事原因有待進一步釐清。

一輛轎車要開出停車場，結果一個右轉出來，卻突然失控，整輛車暴衝撞上矮護欄，撞飛單車後，直接撞上飯店柱子，轎車零件散落滿地都是，柱子甚至被撞壞。

換個角度再看一次，轎車才剛要離開，飯店對面的停車場，結果車輛失控，直接往柱子撞上去，柱子被削掉一邊，頓時塵土飛楊，轎車車頭毀損嚴重變形，驚險畫面宛如在拍電影。

附近民眾說：「人都是清醒的，他是說車子暴衝，是車子的問題，應該是他操控上的問題，他人還好，就手擦傷，安全氣囊爆開，他就稍微受傷而已。」

開出來轉出來，衝過來就撞上去，還好人只有擦傷，安全氣囊爆開，事情發生在台南東區中華東路三段，今日早上10點多，一名蔡姓男駕駛，從飯店正對面的公有停車場，開車出來要右轉，結果不明原因，失控撞壞飯店柱子，蔡姓駕駛和乘客，兩人均四肢頸部挫傷。

台南第一分局小隊長楊宜龍說：「駕駛酒測值為0，第一分局呼籲，駕駛人駕駛車輛，務必熟悉機械操作，並注意車輛保養維修，以免發生交通事故。」是操作不慎還是車輛出狀況，才釀意外還有待釐清，還好沒有往飯店一樓撞進去，人也都只是挫傷，但畫面真的讓人怵目驚心。

