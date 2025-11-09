台南轎車逆向撞騎士害頭部重創 駕駛肇逃到案稱恍神
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
台南市8號晚間，發生一起嚴重的肇逃車禍。一輛行經東區文化派出所前的轎車，閃著右轉燈，突然左傾跨越雙黃線逆向行駛，直接撞上行經的機車，造成騎士頭部嚴重受傷，肇事駕駛竟然不顧傷著直接開走，到案後供稱是自己恍神，警方依肇逃致人受傷罪嫌，將他移送法辦。
自小客跨越雙黃線，撞飛機車騎士！（圖／翻攝網路）
民眾行車紀錄器拍下，前方深色轎車明明閃著右轉方向燈，沒想到卻往左偏跨越雙黃線，開始逆向行駛，果不其然接下來，撞上了機車騎士。還有一輛差點也被迎面撞上的轎車，趕緊逆向閃躲。換個角度，機車騎士被撞得整個人都彈飛，肇事的深色轎車竟然完全沒有停下來，直接繼續往前開走，而肇事的地點，還就在派出所門口。當時就是在派出所前的這個路口，已經跨越了雙黃線由南往北的，這輛肇事車就直接撞上了，迎面而來的機車騎士。警方發現車禍，連準備下班的員警，也趕緊跑出來協助，救護人員獲報到場，騎士不只身上有擦挫傷，最嚴重是頭部也受到重創，趕緊送醫急救。
肇事駕駛供稱沒有發現撞到人，事故後未下車察看，逕自離開現場！（圖／民視新聞）
目擊民眾表示：「就看到那輛車是逆向吧，然後就看到它撞過去，然後他機車騎士飛起來，肇事車都沒有停，他肇事逃逸吧，他速度好像也沒有很快呢，沒有很快就撞過去。」肇事逃逸的自小客也被警方鎖定，通知駕駛到案說明。台南市第一分局文化所副所長林耿宏說：「本分局依據民眾提供之，行車紀錄器以及相關跡證，迅速尋獲該部肇事自小客車，並循線找到駕駛人。」駕駛到案供稱，當時自己一時恍神，跨越到對向車道，還說自己雖然有感覺到碰撞，但沒有看見傷者因此離開，警方訊後依肇事逃逸致人受傷將他移送，但有無酒駕、毒駕，還要釐清。
