台南辦菁寮老街蘭花展 推廣產業串聯燈會添景點
（中央社記者楊思瑞台南11日電）「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於27日在台南市後壁區農業部花卉創新園區登場，後壁區公所在菁寮老街規劃的蘭花展今天開展，結合蘭花產業及鄰近的燈會，豐富旅遊行程。
台南市長黃偉哲今天出席菁寮老街蘭花展產業文化活動記者會致詞表示，2026台灣國際蘭展將於2月27日至3月16日舉行，展期正好與3月初在嘉義舉辦的台灣燈會相近，具備跨縣市觀光串聯條件，民眾可規劃白天賞蘭、夜間賞燈行程，順遊菁寮老街及周邊景點。
後壁區公所提供資料指出，菁寮老街蘭花展以蘭花佈置為主軸，結合在地國小學童燈籠彩繪創作，妝點無米樂旅遊服務中心與周邊街區，同步設置後壁農特產品展示區，推廣在地優質農產與加工品，讓民眾在賞花同時，也能認識後壁農業實力與農村品牌價值。
後壁區公所表示，3月3日至3月15日在嘉義縣舉辦的台灣燈會，展區與台南後壁屬共同生活圈，此次活動特別融入燈藝視覺設計概念，作為未來蘭展與燈會觀光動線整合示範，盼透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，帶動區域觀光效益。（編輯：李錫璋）1150211
黃偉哲主持台南菁寮老街蘭花展開展 (圖)
台南市長黃偉哲（圖）11日出席後壁區公所在菁寮老街規劃的蘭花展產業文化活動，推薦結合蘭花產業及鄰近燈會的遊程。
