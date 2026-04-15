台南辦資安攻防競賽 市府資訊系統成實戰場域

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府與台美等地資安專家合作，將於6月舉辦資安防護競賽，以市府正式資訊系統為實戰場域，盼透過攻防機制，鞏固市府與資安專業社群協力模式，強化資安聯防與應變能力。

台南市政府今天在沙崙智慧綠能科學城資安暨智慧科技研發大樓，舉行第2屆「Hack The Tainan紅藍軍攻防資安競賽」記者會，由副市長趙卿惠與美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）共同宣布，今天起至5月15日下午5時止開放報名。

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趙卿惠致詞表示，台南市去年首度辦理紅藍軍實境攻防演練，不僅是技術與實力的較勁，更是團隊合作、應變判斷的綜合考驗，競賽結果共發現超過150項系統弱點，於完成修補後，有效提升服務安全性。

趙卿惠說，台南有南科園區及沙崙科學城等多項重要基礎建設，資安工作非常重要，盼所有參賽隊伍全力以赴，在競賽中切磋交流、累積經驗，為資安發展注入更多新動能。

張子霖表示，面對日益複雜的資安挑戰，強化跨部門、跨領域及跨國合作，已成為提升數位韌性的關鍵，台南市以實際行動推動紅藍軍攻防演練，展現對資安治理與人才培育的高度重視；美國在台協會高雄分處將持續與台南市及各界夥伴深化交流合作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。

台南市研究發展考核委員會主委王效文說，本屆競賽以市府正式資訊系統為實戰場域，採線上形式辦理，歡迎有興趣者組隊參加；透過攻防機制，盼能鞏固市府與資安專業社群公私協力模式，進一步強化地方政府整體資安聯防能量與應變能力。（編輯：吳素柔）1150415