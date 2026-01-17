台南農來上賀禮直送板橋行銷

台南市政府十七日在新北市板橋大遠百行銷台南農特產品年貨，市長黃偉哲專程到場主持。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

迎接農曆春節年節採購熱潮，台南市政府攜手板橋大遠百舉辦「新春瘋台南．農來上賀禮」台南農產年節展售活動，從十七日至十八日在板橋大遠百九樓威尼斯廣場熱鬧登場，將台南優質農漁特產品新鮮直送北部，市長黃偉哲十七日特地北上參與開幕儀式，與板橋民眾熱切互動，介紹台南年貨商品的特色，提醒大家現貨數量有限，請把握機會，在春節前夕一次購足年貨。

黃市長與遠東百貨副總經理陳佑任共同主持新春拍賣會，由參展攤商捐贈台南優質產品進行公益拍賣，拍賣所得全數捐贈予社團法人台灣阿甘精神發展協會，現場民眾響應熱烈，拍賣品全數順利拍出，為活動增添溫馨與公益意義。

農業局表示，本次精選當令鮮果以及各式農產加工品，包含新化果菜市場的蜜棗、番茄、番石榴、洋香瓜，麻豆區農會的柚子加工品，南化區農會的蜜棗鮮果與蜜棗果乾，台灣甘藷產業策略聯盟推出地瓜球、蜜地瓜以及千代蜜的果乾、好食農場的玉女番茄、春歸梅嶺多款梅製品、葉鮮紅的友善蔬果與植栽、綠野仙蹤農場的南棗核桃糕、善井農場的香草莢與香草甜點。

漁產品部分，匯集台江漁人、國基漁場、吳家虱目魚、翁仕傑食品行、台南漁產運銷股份有限公司及台南市養殖漁業發展協會等優質業者，提供虱目魚、台灣鯛、白蝦、石斑、金目鱸、黃金鯧與烏魚子；禽畜產品則有珍泰興肉鬆肉乾禮盒、合口味肉品現烤豬肉乾、林桑鴨蛋系列商品，以及台灣鹿茸與富農畜牧場的鹿茸保健品。

活動期間並由台南市政府觀光旅遊局加碼贊助，推出限量滿額贈，消費達指定金額即可獲得茄芷袋、旅宿折價券、文創優惠券及多處知名景點免費入場券，數量有限。