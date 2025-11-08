台南農村再生成果嘉年華登場 展現農村「遇風更生」精神
台南市政府農業局8日於後壁區菁寮老街舉辦「風起再生‧農聚台南」農村再生成果嘉年華，活動結合靜態展示、動態展演及農村市集，全面展現台南農村在丹娜絲颱風災後的復原成果與再生能量。
副市長葉澤山表示，後壁區是台南市金牌農村的搖籃，從第一屆仕安、無米樂社區到第三屆頂長社區，皆榮獲農業部金牌農村獎項肯定。今年經歷丹娜絲颱風侵襲，許多農村社區受創嚴重，但也在各界幫助下，展現出強大復原力與社區凝聚力，迅速重整家園、恢復農村風貌，展現了台南農村「遇風更生」的精神。
農業局長李芳林指出，今年嘉年華整合了培根社區、農村再生社區、胡麻產業總體計畫及金牌農村推廣計畫，於具有代表性的菁寮老街盛大登場。現場設有超過52個攤位，包括42個農村社區、10家胡麻相關業者與在地金牌農村商家，展售各式農特產品與手作文創。活動以「好吃、好看、好玩」為主軸，內容涵蓋在地風味市集、免費DIY體驗、胡麻食農教育展覽及特色文化展演等，讓民眾在遊逛之餘深刻感受農村風土魅力。
現場活動熱鬧非凡，嘉苳社區帶來「內山姑娘要出嫁」藝陣演出、廚師料理秀及街頭藝人現場表演，為活動增添豐富的視覺與聽覺饗宴，吸引民眾熱情參與。
市府表示，「風起再生‧農聚台南」不僅是農村再生計畫的成果展現，更象徵台南農村在面對挑戰後的重生力量，展現農村永續發展與文化傳承的美好願景。
